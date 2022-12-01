Оккупанты обстреляли энергопредприятия ДТЭК: ранены два работника

За последние два месяца российские войска 16 раз атаковали энергетические предприятия "ДТЭК Энерго".

Российские оккупанты обстреляли 1 декабря энергетические предприятия "ДТЭК Энерго", в результате чего двое энергетиков получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК"

"В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков. Им были оперативно оказана необходимая помощь и они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет", – говорится в заявлении.

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После завершения обстрелов энергетики смогут оценить степень повреждений оборудования и инфраструктуры предприятия. Тогда же специалисты безотлагательно приступят к ликвидации последствий атаки.

"Работники "ДТЭК Энерго" продолжают делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массированных атак врага", – добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что за последние два месяца российские войска 16 раз атаковали энергетические предприятия "ДТЭК Энерго". В результате этих атак 24 энергетики получили ранения, еще трое — погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

Напомним, в Белом доме накануне предупредили, что Россия не прекратит и не замедлит атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, однако интенсивность боевых действий зимой снизится.

Из-за постоянных ракетных атак России Украина не сможет в течение зимы восстановить всю энергосистему, заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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