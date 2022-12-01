Разведка Британии объяснила, почему атаки РФ по энергообъектам провальные

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины – это реализация концепции стратегической операции по уничтожению критически важных целей, являющейся ключевым компонентом военной доктрины. Но эффективность стратегии – под сомнением.

Об этом говорится в разведке Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, уничтожение гражданской инфраструктуры было прописано в российской военной доктрине еще несколько лет назад.

"Россия предполагала, что концепция будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по критически важной национальной инфраструктуре враждебного государства, а не по ее вооруженным силам, чтобы деморализовать население и, в конце концов, заставить лидеров государства капитулировать. Удары России продолжают вызывать перебои с электроэнергией, что приводит к неизбирательным действиям, что приводит к массовым гуманитарным проблемам по всей Украине", – говорится в сообщении.

Однако британская разведка ставит под вопрос эффективность этой стратегии, поскольку Россия уже потратила большую часть необходимых для этого ракет.

Кроме того, материальный и психологический эффект от этих атак, вероятно, меньше, чем если бы они проводились в начальный период полномасштабной войны.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры

Во вторник, 15 ноября, Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

Воздушные силы сбили 77 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины.

17 ноября в Харьковской области российские оккупанты дважды атаковали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Во время первой атаки ранены четыре работника, мужчин повезли в госпиталь. Впоследствии в те же объекты оккупанты снова запустили ракеты: на месте в это время работала следственная группа. Ранения получили четверо правоохранителей.

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