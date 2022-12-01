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Сі Цзіньпін заявив про необхідність мирного закінчення війни в Україні та "інтерес Європи та Азії"

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Сі Цзіньпін заявив про необхідність мирного закінчення війни в Україні та "інтерес Європи та Азії"

Фото: Associated Press

Цзіньпін називає війну в Україні "кризою".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів. Мовляв, у цьому є "інтерес Європи та Азії".

Про це він сказав під час зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє видання Bloomberg.

Слід зауважити, що Сі Цзіньпін називає війну в Україні "кризою". Саме тому, з його слів, необхідно "уникати ескалації та розширення кризи".

"Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - наголосив китайський лідер.

Своєю чергою, Шарль Мішель Цзіньпіну, що ЄС розраховує на внесок Китаю "у припинення жорстокого руйнування та окупації, яку здійснює Росія".

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон покладає надії на початок мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва Китаю. Він вважає, що це може статися найближчим часом.

За його словами, Китай може стати посередником між Україною і РФ. Мовляв, це може допомогти уникнути подальшої ескалації війни взимку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3880
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