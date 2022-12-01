Шольц пообіцяв підтримувати Україну до перемоги у війні

За його словами, Москва застосовує "стратегію випаленої землі".

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що підтримуватиме Україну в боротьбі з агресоркою Росією до перемоги у війні.

Про це Шольц заявив на Берлінській безпековій конференції, повідомляє "Укрінформ".

"Ми продовжимо підтримувати Україну, скільки потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно через відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури - а також зброєю", - заявив канцлер.

Шольц висловив впевненість, що Кремль не виграє розпочату війну. Він наголосив, що нині Україна захищає всю систему європейської безпеки. Натомість Москва застосовує "жахливу і водночас відчайдушну стратегію випаленої землі", атакуючи українську життєво важливу інфраструктуру.

Канцлер ФРН зазначив, що на Заході серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму.

"Але ми не дозволимо нас залякати. З цією метою федеральний уряд вирішив купити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми", - заявив Шольц.

Нагадаємо, Шольц заявив про наміри своєї держави продовжувати постачання Україні зенітних установок Gepard та роботу над цим питанням. Він також засудив обстріли України, що тривають.

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