Свята у грудні 2022 року: календар робочих та вихідних днів в Україні

Цьогоріч додаткові вихідні дні у грудні не передбачаються. У зв'язку з воєнним станом на українців чекають лише звичайні вихідні. Однак у грудні віряни святкують кілька важливих церковних свят, а ще будуть державні і професійні свята. Дізнайтеся більше в матеріалі ТСН.ua.

Перший місяць зими традиційно має 31 календарний день. Офіційні вихідні дні у грудні 2022 року — лише суботи і неділі. Відповідно, на українців чекає 9 вихідних: 3,4 грудня, 10, 11 грудня, 17, 18 грудня, 24, 25 грудня і 31 грудня.

Вихідні дні у грудні 2022 року

Вихідні дні у грудні 2022 / Фото: ТСН.ua

В грудні 2022 року додаткових вихідних не передбачено через дію воєнного стану в країні. Нагадаємо, що наразі воєнний стан було подовжено до лютого 2023 року.

На нас чекає кілька державних свят, зокрема День Збройних Сил України (6 грудня), День сухопутних військ України (12 грудня). Грудень багатий на професійні свята — День місцевого самоврядування в Україні (7 грудня), День працівників суду (15 грудня). А на вірян чекає кілька важливих релігійних свят. Зокрема, 19 грудня подарунки дітям принесе святий Миколай. Віряни західного обряду будуть святкувати Різдво Христове (25 грудня).

Державні свята у грудні 2022 року

Державні свята у грудні: 6 грудня День Збройних Сил України / Фото: commons.wikimedia.org

Які свята у грудні будуть чекати на українців? Перший місяць зими і останній місяць року принесе чимало державних і професійних подій. Тож варто дізнатися, які будуть державні свята у грудні, щоб вчасно вітати друзів, близьких та знайомих:

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

– Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

– Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;

– Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів; 4 грудня – День інформатики;

– День інформатики; 5 грудня – Всесвітній день ґрунтів;

– Всесвітній день ґрунтів; 6 грудня – День Збройних Сил України;

– День Збройних Сил України; 7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні;

– День місцевого самоврядування в Україні; 8 грудня – Всесвітній день клімату;

– Всесвітній день клімату; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

– Міжнародний день боротьби з корупцією; 10 грудня – Всесвітній день футболу;

– Всесвітній день футболу; 11 грудня – День благодійності;

– День благодійності; 12 грудня – День сухопутних військ України;

– День сухопутних військ України; 13 грудня – День скрипки;

– День скрипки; 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 15 грудня – День працівників суду України;

– День працівників суду України; 16 грудня – Національний шоколадний день в США;

– Національний шоколадний день в США; 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

– День працівника державної виконавчої служби; 18 грудня – Міжнародний день мігранта;

– Міжнародний день мігранта; 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним;

– Міжнародний день допомоги бідним; 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

– Міжнародний день солідарності людей; 21 грудня – День народження кросворда;

– День народження кросворда; 22 грудня – День енергетика;

– День енергетика; 23 грудня – Всесвітній день сноуборду;

– Всесвітній день сноуборду; 24 грудня – День працівників архівних установ України;

– День працівників архівних установ України; 26 грудня – День подарунків;

– День подарунків; 27 грудня – День вирізання сніжинок;

– День вирізання сніжинок; 28 грудня – День календаря;

– День календаря; 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

– День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України; 30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США;

– Національний день бекону і День харчової соди в США; 31 грудня – Останній день року.

Церковні свята у грудні 2022 року

Церковні свята у грудні: 25 грудня віряни західного обряду святкують Різдво / Фото: Pexels

У грудні на українців також чекає два великих православних свята. Перше — 19 грудня. До дітей та дорослих прийде святий Миколай, який щороку приносить подарунки під подушку. Віряни обов'язково відвідують храм та моляться святому.

А 25 грудня віряни західного обряду святкуватимуть одне з найбільших регілійних свят року — Різдво Христове. Нагадаємо, що цьогоріч ПЦУ дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво саме 25 грудня, а не 7 січня.

Це ще не всі церковні свята у грудні. Триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада для вірян східного обряду. Він триватиме аж до 6 січня 2023 року.

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