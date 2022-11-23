Свята у грудні 2022 року: календар робочих та вихідних днів в Україні

Цьогоріч додаткові вихідні дні у грудні не передбачаються. У зв'язку з воєнним станом на українців чекають лише звичайні вихідні. Однак у грудні віряни святкують кілька важливих церковних свят, а ще будуть державні і професійні свята. Дізнайтеся більше в матеріалі ТСН.ua.
Перший місяць зими традиційно має 31 календарний день. Офіційні вихідні дні у грудні 2022 року — лише суботи і неділі. Відповідно, на українців чекає 9 вихідних: 3,4 грудня, 10, 11 грудня, 17, 18 грудня, 24, 25 грудня і 31 грудня.
Вихідні дні у грудні 2022 року
В грудні 2022 року додаткових вихідних не передбачено через дію воєнного стану в країні. Нагадаємо, що наразі воєнний стан було подовжено до лютого 2023 року.
На нас чекає кілька державних свят, зокрема День Збройних Сил України (6 грудня), День сухопутних військ України (12 грудня). Грудень багатий на професійні свята — День місцевого самоврядування в Україні (7 грудня), День працівників суду (15 грудня). А на вірян чекає кілька важливих релігійних свят. Зокрема, 19 грудня подарунки дітям принесе святий Миколай. Віряни західного обряду будуть святкувати Різдво Христове (25 грудня).
Державні свята у грудні 2022 року
Які свята у грудні будуть чекати на українців? Перший місяць зими і останній місяць року принесе чимало державних і професійних подій. Тож варто дізнатися, які будуть державні свята у грудні, щоб вчасно вітати друзів, близьких та знайомих:
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;
- 4 грудня – День інформатики;
- 5 грудня – Всесвітній день ґрунтів;
- 6 грудня – День Збройних Сил України;
- 7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні;
- 8 грудня – Всесвітній день клімату;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
- 10 грудня – Всесвітній день футболу;
- 11 грудня – День благодійності;
- 12 грудня – День сухопутних військ України;
- 13 грудня – День скрипки;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 15 грудня – День працівників суду України;
- 16 грудня – Національний шоколадний день в США;
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта;
- 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним;
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
- 21 грудня – День народження кросворда;
- 22 грудня – День енергетика;
- 23 грудня – Всесвітній день сноуборду;
- 24 грудня – День працівників архівних установ України;
- 26 грудня – День подарунків;
- 27 грудня – День вирізання сніжинок;
- 28 грудня – День календаря;
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
- 30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США;
- 31 грудня – Останній день року.
Церковні свята у грудні 2022 року
У грудні на українців також чекає два великих православних свята. Перше — 19 грудня. До дітей та дорослих прийде святий Миколай, який щороку приносить подарунки під подушку. Віряни обов'язково відвідують храм та моляться святому.
А 25 грудня віряни західного обряду святкуватимуть одне з найбільших регілійних свят року — Різдво Христове. Нагадаємо, що цьогоріч ПЦУ дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво саме 25 грудня, а не 7 січня.
Це ще не всі церковні свята у грудні. Триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада для вірян східного обряду. Він триватиме аж до 6 січня 2023 року.
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