Шольц пообещал поддерживать Украину до победы в войне

По его словам, Москва применяет "стратегию выжженной земли".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессорской Россией до победы в войне.

Об этом Шольц заявил на Берлинской конференции безопасности, сообщает "Укринформ".

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько нужно: экономически, финансово, гуманитарно из-за восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры – а также оружием", – заявил канцлер.

Шольц выразил уверенность, что Кремль не выиграет начавшуюся войну. Он подчеркнул, что сейчас Украина защищает всю систему европейской безопасности. Москва же применяет "ужасную и одновременно отчаянную стратегию выжженной земли", атакуя украинскую жизненно важную инфраструктуру.

Канцлер ФРГ отметил, что на Западе всерьез воспринимают безответственную ядерную риторику российского режима.

"Но мы не позволим нас запугать. С этой целью федеральное правительство решило купить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы", — заявил Шольц.

Напомним, Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставку Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом. Он также осудил продолжающиеся обстрелы Украины.

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