Пекін незадоволений риторикою Путіна про ядерну зброю - Reuters

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян наголосив на тому, що ядерні погрози Путіна є безвідповідальними.

Про це з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США пише видання Reuters.

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Як зазначається, під час виступу на саміті Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі Лі Кецян наголосив, що погрози Путіна є безвідповідальними. Загалом, прем'єр багато говорив про політику Китая по відношенню до України.

“Лі Кецян наголосив на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі. В Пекіні, безперечно, був певний дискомфорт з приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики та активності з боку Росії", - розповів агентству на умовах анонімності представник адміністрації США.

Водночас у Кремля є партнерські стосунки з Китаєм. Проте в самій країні, вважає представник адміністрації США, здивовані перебігом війни, яку Росія розв'язала проти України.

Що відомо про ядерні погрози Росії

Практично з перших днів повномасштабної війни, коли "взяти Україну за три дні" не вдалося, в РФ почали лякати застосуванням тактичної ядерної зброї.

Водночас в Україні понад половина населення не вірить у ймовірність застосування РФ ядерної зброї. На тлі постійних погроз РФ та сигналів США, що РФ отримає відповідь у разі застосування, Кремль почав створювати фейки про "брудну бомбу".

Що цікаво, пізніше Міжнародне агентство з атомної енергії провело п еревірку та не виявило ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів в Україні, в чому раніше звинувачувала Росія.

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