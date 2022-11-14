У Єгипті автобус впав у канал: понад 20 загиблих

Аварія сталася у провінції Дакахлія. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.

У Єгипті автобус впав у канал у районі дельти річки Ніл. У результаті загинула 21 людина. Серед загиблих - троє дітей.

Про це пише Associated Press.

У Міністерстві охорони здоровʼя Єгипту уточнили, що аварія сталася у провінції Дакахлія, приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Каїру.

Начальник поліції Мохамед Абдель Хаді сказав, що водій міг не впоратися з керуванням. За даними правоохоронців, автобус перевозив приблизно 35 осіб.

Нагадаємо, раніше на північному заході Туреччини з’їхав з дороги та перекинувся в урвище туристичний автобус. На місці ДТП загинув водій та четверо пасажирів.

Жахлива аварія: пасажирський автобус зіткнувся з бензовозом

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