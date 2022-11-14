В Египте автобус упал в канал: более 20 погибших

Авария произошла в провинции Дакахлия. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В Египте автобус упал в канал в районе дельты реки Нил. В результате погиб 21 человек. Среди погибших – трое детей.

Об этом пишет Associated Press.

В Министерстве здравоохранения Египта уточнили, что авария произошла в провинции Дакахлия, примерно в 100 километрах северо-восточнее Каира.

Начальник полиции Мохаммед Абдель Хади сказал, что водитель мог не справиться с управлением. По данным правоохранителей, автобус перевозил около 35 человек.

Напомним, ранее на северо-западе Турции съехал с дороги и опрокинулся в обрыв туристический автобус. На месте ДТП погиб водитель и четверо пассажиров.

Ужасная авария: пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

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