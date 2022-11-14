Отключение света в Украине 14 ноября: график ДТЭК

Сегодня в Украине будут плановые стабилизационные отключения света.

В понедельник, 14 ноября, в Киеве и восьми областях Украины будут действовать плановые отключения света. Ограничения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей.

Как сообщает "Укрэнерго", в других областях отключения не прогнозируются.

В энергетической компании объяснили, что ограничение потребления является следствием российских ракетных ударов.

Графики отключения света в Украине:

Для просмотра графика отключения в вашем городе или области, нажмите на ваш регион.

Напомним, в Украине запустили полезную карту, на которой можно узнать заведения, которые имеют автономные источники питания и работают во время отключения электроэнергии. Карта доступна на сайте и в приложении, она постоянно обновляется. На нее можно добавить свое заведение в любом регионе страны, заполнив анкету.

Топ необходимых вещей, чтобы пережить отсутствие света, тепла и воды

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