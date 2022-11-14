Отключение света в Украине 14 ноября: график ДТЭК

Сегодня в Украине будут плановые стабилизационные отключения света.
В понедельник, 14 ноября, в Киеве и восьми областях Украины будут действовать плановые отключения света. Ограничения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей.
Как сообщает "Укрэнерго", в других областях отключения не прогнозируются.
В энергетической компании объяснили, что ограничение потребления является следствием российских ракетных ударов.
Графики отключения света в Украине:
Для просмотра графика отключения в вашем городе или области, нажмите на ваш регион.
- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, в Украине запустили полезную карту, на которой можно узнать заведения, которые имеют автономные источники питания и работают во время отключения электроэнергии. Карта доступна на сайте и в приложении, она постоянно обновляется. На нее можно добавить свое заведение в любом регионе страны, заполнив анкету.
Читайте также: