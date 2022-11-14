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Відключення світла в Україні 14 листопада: графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Відключення світла в Україні 14 листопада: графік ДТЕК

Фото: Getty Images

Сьогодні в Україні будуть планові стабілізаційні відключення світла.

У понеділок, 14 листопада, у Києві та восьми областях України діятимуть планові відключення світла. Обмеження торкнуться Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької областей.

Як повідомляє "Укренерго", в інших областях відключення не прогнозуються.

В енергетичній компанії пояснили, що обмеження споживання є наслідком російських ракетних ударів.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.

Нагадаємо, в Україні запустили корисну мапу, на якій можна дізнатися заклади, які мають автономні джерела живлення та працюють під час відключень електроенергії. Мапа доступна на сайті та в застосунку, вона постійно оновлюється. На неї також можна додати свій заклад у будь-якому регіоні країни, заповнивши анкету.

Топ необхідних речей, щоб пережити відсутність світла, тепла та води

Топ необхідних речей, щоб пережити відсутність світла, тепла та води

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Дата публікації
Перегляди
5667
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