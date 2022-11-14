Відключення світла в Україні 14 листопада: графік ДТЕК

Сьогодні в Україні будуть планові стабілізаційні відключення світла.
У понеділок, 14 листопада, у Києві та восьми областях України діятимуть планові відключення світла. Обмеження торкнуться Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької областей.
Як повідомляє "Укренерго", в інших областях відключення не прогнозуються.
В енергетичній компанії пояснили, що обмеження споживання є наслідком російських ракетних ударів.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на ваш регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, в Україні запустили корисну мапу, на якій можна дізнатися заклади, які мають автономні джерела живлення та працюють під час відключень електроенергії. Мапа доступна на сайті та в застосунку, вона постійно оновлюється. На неї також можна додати свій заклад у будь-якому регіоні країни, заповнивши анкету.
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