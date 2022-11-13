Гороскоп на 14 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно создать новое будущее

Именно в это время происходят события, разрушающие привычный жизненный уклад и позволяющие создать новое будущее. Конечно, хочется, чтобы оно было светлым, и этого с большой долей вероятности удастся достичь, правда, для этого придется приложить усилия, а также проявить силу воли и упорство.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 14 ноября для Овнов

Благоприятные перемены в карьерном и финансовом отношении напрямую будут зависеть от вашей активности и энергичности – смело проявляйте инициативу, и начальство непременно оценит вас по достоинству.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 14 ноября для Тельцов

Звезды не рекомендуют вам жертвовать собой, даже если речь будет идти о самых близких людях: они должны сами найти выход из сложившейся ситуации, в противном случае жизненный урок не будет им "засчитан".

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 14 ноября для Близнецов

Профессиональные перспективы, которые могут открыться перед вами сегодня, важно вовремя уловить и как можно быстрее ими воспользоваться, пока вас не опередили более прыткие коллеги-соперники.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 14 ноября для Раков

Зная вашу мнительность и впечатлительность, звезды предостерегают вас от чрезмерного проявления эмоций: под их влиянием вы можете наговорить кому-то из окружающих лишнего, о чем впоследствии будете жалеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 14 ноября для Львов

Особого внимания потребуют близкие вам люди – прежде всего дети или пожилые родственники: помочь им будет вам вполне под силу, поэтому не пожалейте времени и сил – они окупятся их благодарностью.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 14 ноября для Дев

Не стоит идти на поводу у других людей, даже если они являются для вас авторитетом и ориентиром: однажды приняв решение, стойте на своем и не поддавайтесь на уговоры сменить курс – пожалеете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 14 ноября для Весов

День благоприятен для любых действий, направленных на очищение организма и улучшение физической формы: можно садиться на диету – особенно если она связана с детоксом, поститься и голодать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 14 ноября для Скорпионов

Отстаивая свою правоту, используйте только приличествующие воспитанному и тактичному человеку способы и доводы: оскорбления и повышение тона категорически недопустимы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 14 ноября для Стрельцов

Даже при большой профессиональной загруженности постарайтесь найти время для того, чтобы пообщаться с родственниками – особенно пожилыми, и уделить время друзьям, с которыми вы давно не виделись.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 14 ноября для Козерогов

Любые встречи – особенно заранее запланированные – принесут положительный результат вне зависимости от их свойства: успешными окажутся как деловые переговоры, так и романтические свидания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 14 ноября для Водолеев

Не кривите душой – говорите то, что думаете, даже если вам покажется, что окружающие вас не поддержат: к вашему большому удивлению вы обнаружите, что большинство из них разделяют ваше мнение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 14 ноября для Рыб

Не стоит прислушиваться к словам окружающих вас людей, даже если речь пойдет о тех, кому вы привыкли доверять: сегодня они вряд ли смогут правильно оценить все обстоятельства, а значит, ошибутся.

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