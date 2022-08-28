Туристический автобус в Турции упал в обрыв: 5 погибших (видео)

Экскурсионный автобус, перевозивший более 40 пассажиров, попал в ДТП в турецкой провинции Бурса.

В воскресенье, 28 августа, на северо-западе Турции съехал с дороги и опрокинулся в обрыв туристический автобус. На месте ДТП погиб водитель и четверо пассажиров.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Авария произошла по дороге из провинции Кютагья в муниципалитет Муданья в Бурсе, куда на экскурсию ехали более 40 пассажиров.

В результате ДТП погибли пять человек, среди которых водитель автобуса. Еще 38 пассажиров были доставлены в больницы медицинскими бригадами.

Gene tur otobüsü kazası. Bursa'da 5 ölü 40 yaralı pic.twitter.com/uUrVENBfTT — Turkiye Tourist Rehberleri — Туристический Tourist Guides (@_Tourist_Guides) August 28, 2022

Местная прокуратура приступила к расследованию причин автокатастрофы. После проведения следственных действий автобус с места аварии изъят.

Напомним, ранее в Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами, возвращавшимися на Родину. В салоне транспортного средства находились 43 человека, в основном — женщины и дети.

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