Туристичний автобус у Туреччині упав в урвище: 5 загиблих (відео)

Екскурсійний автобус, який перевозив понад 40 пасажирів, потрапив у ДТП в турецькій провінції Бурса.

У неділю, 28 серпня, на північному заході Туреччини з’їхав з дороги та перекинувся в урвище туристичний автобус. На місці ДТП загинув водій та четверо пасажирів.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Аварія сталася дорогою із провінції Кютаг'я до муніципалітету Муданья в Бурсі, куди на екскурсію їхали понад 40 пасажирів.

В результаті ДТП загинуло п’ятеро людей, серед яких водій автобуса. Ще 38 пасажирів були доставлені до лікарень медичними бригадами.

Gene tur otobüsü kazası. Bursa'da 5 ölü 40 yaralı pic.twitter.com/uUrVENBfTT — Türkiye Turist Rehberleri - Turkish Tourist Guides (@_Tourist_Guides) August 28, 2022

Місцева прокуратура розпочала розслідування причин автокатастрофи. Після проведення слідчих дій автобус з місця аварії вилучено.

Нагадаємо, раніше у Румунії перекинувся автобус з українськими біженцями, які поверталися на Батьківщину. В салоні транспортного засобу перебувало 43 особи, здебільшого - жінки та діти.

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