В аварії загинула співробітниця американського посольства в Україні

В США в аварія загинула співробітниця американського посольства в Україні Сара Джоан Лангенкамп.

В поліції позповіли, американську дипломатку збила вантажівка, коли вона рухалася велосипедом. Жінка загинула на місці аварії.

Смерть співробітниця американського посольства в Україні підтвердив каналу ABC News представник Держдепартаменту.

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Відомо, що дипломатка була головою відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності в посольстві США в Україні. За даними ЗМІ, чоловік дипломатки Даніель працював у посольстві у Києві речником.

В поліції додали, ДТП сталося в четвер, 25 серпня. Водій вантажівки Volvo і Лангенкамп рухалися в одному напрямку в момент зіткнення. Наразі триває розслідування.

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