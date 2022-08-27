Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В аварії загинула співробітниця американського посольства в Україні

Дата публікації
Перегляди
2019
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В аварії загинула співробітниця американського посольства в Україні

Фото: Pexels

В США в аварія загинула співробітниця американського посольства в Україні Сара Джоан Лангенкамп.

В поліції позповіли, американську дипломатку збила вантажівка, коли вона рухалася велосипедом. Жінка загинула на місці аварії. 

Смерть співробітниця американського посольства в Україні підтвердив каналу ABC News представник Держдепартаменту.

Відомо, що дипломатка була головою відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності в посольстві США в Україні. За даними ЗМІ, чоловік дипломатки Даніель працював у посольстві у Києві речником.

В поліції додали, ДТП сталося в четвер, 25 серпня. Водій вантажівки Volvo і Лангенкамп рухалися в одному напрямку в момент зіткнення. Наразі триває розслідування.

Посольство США відновлює роботу в Україні

Посольство США відновлює роботу в Україні

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація