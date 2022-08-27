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Через допомогу Україні у війні США наростять виробництво HIMARS та снарядів до них

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Через допомогу Україні у війні США наростять виробництво HIMARS та снарядів до них

У зв’язку з допомогою Україні США наростять виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS до них із дальністю 70-80 км.

На поповнення запасів HIMARS та снарядів до них скеровано 400 млн дол.

Про це розповів заступник міністра оборони США з закупівель та постачання Вільям ЛаПланте, повідомили в Пентагоні.

"Крім того, ми плануємо майже 200 мільйонів доларів на розширення та прискорення виробництва та очікуємо укладання контрактів цієї осені та на початку наступного року", – сказав заступник міністра.

Він зауважив, що нарощення виробництва цього озброєння пов'язане насамперед з допомогою Україні у війні проти Росії.

"Оскільки ми продовжуємо надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки, ми працюємо з промисловістю над прискоренням виробництва критично важливої ​​зброї та систем. Це включає надання фінансування для купівлі більшої кількості обладнання, розширення виробничих ліній і підтримки додаткового найму та розвитку робочої сили", – поінформував ЛаПланте.

Нагаждаємо, Пентагон придбає для України засоби ППО NASAMS на суму понад 180 млн дол.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
230
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