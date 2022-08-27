Пентагон придбає зенітні комплекси ППО для України на понад $180 млн

Міноборони США повідомило про укладання контракту на закупівлю передових зенітних ракетних комплексів класу "земля-повітря" для потреб ЗСУ.

У межах ініціативи сприяння безпеці України Пентагон уклав контракт з компанією Raytheon Co. вартістю понад $180 млн на придбання засобів для протиповітряної оборони середнього радіусу дії, відомих під торговою маркою NASAMS.

Про це повідомили на сайті оборонного відомства США.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із фіксованою ціною на суму $182 млн 295 тисячі 333 долари США на закупівлю національних передових ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS)", - йдеться у повідомленні.

Оборонне відомство зазначає, що комплекси будуть виготовлені в штаті Массачусетс, "з ймовірною датою завершення 23 серпня 2024 року".

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На сайті компанії уточнили, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потребу в захисті від загроз з повітря.

"Компанія Raytheon Missiles & Defense і наші партнери старанно працюють над тим, щоб швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою батьківщину", — йдеться у заяві керівництва компанії.

Зенітно ракетна система NASAMS розроблена Raytheon Missiles & Defense і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace. Вона служить для знищення ворожих літаків, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

Нагадаємо, до Дня Незалежності 24 серпня Сполучені Штати Америки виділили Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про майже три мільярди доларів.

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