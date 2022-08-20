Пентагон заявив про цілковиту відсутність прогресу росіян у війні в Україні

Російські окупанти не можуть більше просуватися вперед.

Про цілковиту відсутність прогресу росіян на полі бою заявили в Пентагоні.

Про це розповіли 20 серпня в ефірі ТСН.

Так, зазначається, що позиції окупантів послабли, вони зазнають втрат на полі бою і не можуть просуватися вперед. Такі висновки високопоставлений чиновник відомства на умовах анонімності озвучив на закритому брифінгу.

Водночас, напередодні Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про черговий пакет військової допомоги Україні. На 775 мільйонів доларів. У ньому боєприаси для Himars, гаубиці та снаряди до них, безпілотники, броньовані машини, протитанкові системи Javelin та протитанкові снаряди. Президент Зеленський подякував партнерам за надану допомогу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 178-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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