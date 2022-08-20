Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса россиян в войне в Украине

Российские оккупанты не могут больше продвигаться вперед.

О полном отсутствии прогресса россиян на поле боя заявили в Пентагоне.

Об этом рассказали 20 августа в эфире ТСН.

Так, отмечается, что позиции оккупантов ослабли, они несут потери на поле боя и не могут продвигаться вперед. Такие выводы высокопоставленный чиновник ведомства на условиях анонимности озвучил на закрытом брифинге.

В то же время Министерство обороны Соединенных Штатов накануне объявило об очередном пакете военной помощи Украине. На 775 миллионов долларов. В нем боеприасы для Himars, гаубицы и снаряды к ним, беспилотники, бронированные машины, противотанковые системы Javelin и противотанковые снаряды. Президент Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную помощь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 178-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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