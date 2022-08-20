У результаті російської агресії в Україні загинуло 363 дитини

Станом на ранок 20 серпня понад 1081 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 377, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Шевченківське Запорізької області отримала поранення 8-річна дівчинка.



Стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ м. Краматорськ Донецької області було поранено 12-річну дівчинку.



Також відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків в с. Велике Артакове Миколаївської області.



Нагадаємо, РФ не дає вивезти 1100 дітей з окупованої території Миколаївщини.

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