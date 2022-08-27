Астрологічний прогноз на 27 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: старий місячний цикл протягом дня трансформується в новий. Від активних дій потрібно відмовитися – сил все одно не вистачить, і доведеться залишити все на пів дорозі. Тому зосередитися необхідно на складанні планів і на відпочинку.

Символ дня: богиня Афіна.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активно діяти потрібно лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: діамант і кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які можуть загрожувати серйозними ускладненнями – зокрема, призвести до хвороб мозку. Бажано уникати місць великого скупчення людей, де найвища імовірність заразитися, а також берегтися від переохолодження.

Сни дня: сни нинішньої ночі переважно позитивні – з приємним сюжетом та світлою енергетикою, від них залишається відчуття радості та щастя.

Афоризм дня: "У кожного з нас є лише одне справжнє покликання – шлях до себе" (Герман Гессе).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-охоронець дня: Вадал – захищає від зла у всіх його проявах.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани й амулети, знімати причину і пристріт.

Табу дня: не можна нікому бажати зла – бумеранг прилетить миттєво.

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