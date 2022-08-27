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Астрологический прогноз на 27 августа

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Астрологический прогноз на 27 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: старый лунный месяц в течение дня трансформируется в новый. От активных действий нужно отказаться – сил все равно не хватит и придется бросить все на полдороге. Поэтому сосредоточиться необходимо на составлении планов и отдыхе. 

Символ дня: богиня Афина. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: активно действовать нужно только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: бриллиант и горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями – в том числе и привести к болезням мозга. Желательно избегать мест большого скопления людей, где вероятнее всего заразиться, а также беречься от переохлаждения. 

Сны дня: сны нынешней ночи преимущественно позитивные – с приятным сюжетом и светлой энергетикой, от них остается ощущение радости счастья. 

Афоризм дня: "У каждого из нас есть только одно истинное призвание – путь к самому себе" (Герман Гессе). 

Геометрическая фигура дня: асимметрия. 

Ангел-хранитель дня: Вадал – защищает от зла во всех его проявлениях. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и амулеты, снимать порчу и сглаз. 

Табу дня: нельзя желать кому-либо зла – бумеранг прилетит моментально.

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