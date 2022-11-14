Пекин недоволен риторикой Путина о ядерном оружии — Reuters

Премьер-министр Китая Ли Кецян отметил, что ядерные угрозы Путина безответственны.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США пишет издание Reuters.

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Как отмечается, во время выступления на саммите Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже Ли Кецян подчеркнул, что угрозы Путина безответственны. В целом, премьер много говорил о политике Китая по отношению к Украине.

"Ли Кецян отметил суверенитет, безответственность ядерных угроз, необходимость обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые. В Пекине, безусловно, был определенный дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России", — рассказал агентству на условиях анонимности представитель администрации США.

В то же время у Кремля есть партнерские отношения с Китаем. Однако в самой стране, считает представитель администрации США, удивлены ходом войны, которую Россия развязала против Украины.

Что известно о ядерных угрозах России

Практически с первых дней полномасштабной войны, когда "взять Украину за три дня" не удалось, в РФ стали пугать применением тактического ядерного оружия.

В то же время в Украине более половины населения не верят в вероятность применения РФ ядерного оружия. На фоне постоянных угроз РФ и сигналов США, что РФ получит ответ в случае применения, Кремль начал создавать фейки о "грязной бомбе".

Что интересно, позже Международное агентство по атомной энергии провело проверку и не выявило признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в Украине, в чем раньше обвиняла Россия.

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