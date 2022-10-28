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Навіщо Росія говорить про "брудну бомбу" та що це взагалі таке: експерт пояснив

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Навіщо Росія говорить про "брудну бомбу" та що це взагалі таке: експерт пояснив

Фото: Getty Images

Зараз ми бачимо “брудну інформаційну бомбу”, яку розповсюджує Росія стосовно України.

Брудна бомба містить радіоактивні відходи. Під час дитанування вона може викидати радіоактивний пил, який стане проблемою для довкілля і людей.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

За його словами, саме про таку “брудну бомбу”, яку на думку кремлівських пропагандистів “створюють” в Україні, говорить міністр оборони РФ Шойгу.

“Чому вони про це говорять? Очевидно, що у них є проблеми на фронті, вони не справляються з мобілізацією, яка глобально не змінює ситуацію на передовій. Тому вони мають бажання та плани зупинити військові дії, щоб вийти на переговори та зафіксувати ті успіхи, які вони вважають, що є. Для цього вони роблять інформаційну атаку і натякають Заходу, що Україні не варто допомогти зброєю. Вони не дають жодних підтверджень і пояснень цього абсурду. А абсурд полягає в тому, навіщо українцям підривати бомбу на своїй території”, - розповів Дмитро Васильєв.

Нагадаємо, що в Росії заговорили про створення в Україні кажанів та комах, які будуть вбивати окупантів.

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