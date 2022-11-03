МАГАТЕ викрило брехню Росії про українську "брудну бомбу"

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело п еревірку та не виявили ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів в Україні, у чому раніше звинувачувала Росія.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, опублікованому 3 листопада на сайті міжнародної організації.

Зазначається, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели польову перевірку в трьох місцях в Україні на наявність ядерної діяльності та матеріалів. Письмові запити України до МАГАТЕ надіслали групи інспекторів, які були видані після того, як Російська Федерація заявила про ядерну діяльність на трьох локаціях:

Інституту ядерних досліджень у Києві,

Східного гірничо-збагачувальному комбінату в Жовтих Кодах і

ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування. Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Відбір проб навколишнього середовища є загальновживаним заходом із застосуванням ультрачутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами", - сказано у документі.

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Росія запустила фейк про українську "брудну бомбу"

Росія заявила, що Україна готує "брудну бомбу", яку планує використати на своїй території, щоб нібито звинуватити у цьому РФ. Проте світ скептично ставиться до брехливих заяв Кремля. У російському МЗС поділилися світлинами 10-річної давнини із презентацій Словенського агентства з радіоактивних відходів. У словенському уряді одразу розвінчали їх.

Фахівці з американського інституту вивчення війни впевнені, що це спосіб залякати Захід, аби ті перестали допомагати Україні. Втім, що б там не було, Москві радять утриматися від ескалації й аби не було спокуси застосувати ядерне озброєння.

Додамо, "брудна бомба" — це фактично звичайний боєприпас, начинений ядерними часточками. Великої цінності як зброя він не несе, бо не призводить до швидкого ураження сил противника і цивільного населення, та й ядерного вибуху не відбудеться в разі його застосування. Але бомби цілком може вистачити для зараження певної території. Варто зазначити, що жодного разу в історії "брудну бомбу" ніхто не застосовував. Її розглядали лише як загрозу джихадистськими угрупованнями після терактів 11 вересня 2001 року.

"Брудна бомба", агонія Шойгу та звільнення Херсона - Олександр Мусієнко

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