10-денна відпустка для військових під час війни: законопроєкт пройшов перше читання

Рада має намір дозволити військовослужбовцям йти в оплачувану 10-денну відпустку під час дії воєнного стану.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Рада ухвалила за основу проєкт змін до пункту 18 статті 10-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

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За відповідний законопроєкт проголосували 330 депутатів.

"Він передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, з російського полону повернулися понад 100 військових, серед яких - захисники "Азовсталі".

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