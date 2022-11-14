Сніг і денні морози: прогноз погоди в Україні на тиждень, 14-20 листопада

Тиждень, 14-20 листопада, принесе до України сніг та перші денні морози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 14 листопада в країні буде сухо. Температура вдень 4-9°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 13°.

15-16 листопада опади також малоймовірні. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на сході країни до 7° морозу, вдень 1-7° тепла, 15 листопада на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині місцями 8-12°.

17-20 листопада у східних, більшості південних та центральних областей, 17 листопада і в Карпатському регіоні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 19-20 листопада у північних, східних та місцями центральних областях 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-9° тепла.

У Києві 14 листопада буде без опадів. Температура вдень 7-9°. 15-16 листопада також буде сухо. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла. 17 листопада у столиці прогнозують сніг. Температура у Києві 17-20 листопада вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 1° тепла.

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Водночас за прогнозом Наталії Діденко, сніг прийде до України вже у середу-четвер, 16-17 листопада, зниження температури повітря відбуватиметься від понеділка поступово: у понеділок-вівторок до 3-8° тепла, а від четверга від 3° морозу до 4° тепла.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до України прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як недивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини й морози до -2-4 градусів вдень.

Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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