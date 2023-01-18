Президент Сербії зробив неочікувану заяву щодо Криму і Донбасу: деталі

Проте ввести санкції проти Росії Вучич поки не готовий, зокрема - через підтримку Путіним Сербії у питанні Косова.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не підтримує Росію у війні проти України, а також визнав, що Крим та Донбас – українські території.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми від початку говорили, що не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас – це Україна, так і залишиться", – сказав Вучич.

Він сказав, що вдячний Росії за підтримку щодо Косова, і це пояснює, чому Сербія не може підтримати економічні заходи проти Москви.

"У нас (з Росією. – Ред.) традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення або більшість рішень Кремля. ЄС – це наш шлях. Інших шляхів немає", – зазначив очільник Сербії.

Чому це – важлива заява для України

Сербія – традиційно один із найближчих союзників Росії в Європі.

Євросоюз вимагав від Сербії узгодження своєї санкційної політики щодо Росії з огляду на те, що Белград прагне вступити до ЄС. Ці заклики Вучич називав "брутальним втручанням" у внутрішні справи його держави. Наприкінці 2022 року говорив, що не змінить свою позицію щодо санкцій проти Росії без загрози життєвим інтересам Сербії.

Раніше повідомлялося, що сербські бойовики воюють в Україні на стороні російських окупантів. ТСН.ua писав, чому чимало сербів мають проросійські настрої і симпатизують путінському режимові.

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