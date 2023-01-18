Німецькі танки Leopard для України: Шольц ухилився від відповіді

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре заявив, що його країна буде постачати танки Leopard до України тільки у коаліції із іншими європейськими країнами.

Це він сказав під економічного форуму у Давосі.

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Відповідаючи на запитання про танки для України, Шольц нагадав те, що Німеччина поставила уже багато озброєнь та засобів ППО, зокрема Gepard й IRIS-T. А також бойові машини Bradley і Marder.

"США тут, звісно, - №1, але за ними йдуть Велика Британія та Німеччина. І ми будемо продовжувати велику підтримку. Ми постачаємо ефективну артилерію, зокрема гаубиці PzH 2000, ракетні системи MLRS, які є дуже ефективними в цій війні і допомагають Україні захистити територіальну цілісність і суверенітет. І ми будемо продовжувати робити це", - зауважив Шольц.

Німецький політик запевнив у військовій підтримці України, водночас наголосив, що він не може допустити, щоб "ця війна перетворилося на війну Росії проти НАТО".

Ми працюємо разом із друзями й партнерами і не маємо наміру робити що-небудь самостійно. Як я вже говорив, ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Але при цьому ми не повинні допустити, щоб це перетворилося на війну Росії проти НАТО", - зауваживнімецький канцлер.

Нагадаємо, видання Frankfurte Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела в оборонній сфері повідомило, що Німеччина може до кінця 2023 року передати Україні від 10 до 15 відремонтованих танків Leopard 2, якщо уряд ФРН ухвалить це рішення найближчим часом.

Тим часом Польща збирає коаліцію країн, які передадуть Україні німецькі танки "Леопард". Про це сказав польський президент Анджей Дуда 17 січня.

Дуда пообіцяв “Леопарди”, Німеччина досі зволікає

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