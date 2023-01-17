Дуда розповів, скільки танків Leopard Польща збирається передати Україні

Кілька днів тому Польща оголосила про намір передати Україні танки Leopard. Президент країни Анжей Дуда розповів про кількість танків, які може отримати Україна.

Польща збирається передати Україні близько 14 танків Leopard.

Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів 17 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - сказав лідер Польщі.

Він висловив сподівання, що інші українські партнери також наважаться надати Україні танки.

"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - зауважив Дуда.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що танки Leopard, які передасть Польща Україні, ЗСУ освоять за лічені тижні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна.

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