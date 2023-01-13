Скільки танків Leopard хоче отримати Україна: відповідь МЗС

За словами Дмитра Кулеби, йому відомі вже п'ять країн, включаючи Польщу і Фінляндію, які готові передати Україні танки Leopard.

Україна розраховує отримати від західних партнерів стільки танків Leopard, щоб їх вистачило на формування танкової бригади.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у бесіді з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з Leopard. Це для початку. Чому Leopard? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти", - заявив міністр.

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За словами Кулеби, йому відомі вже п'ять країн, включаючи Польщу і Фінляндію, які готові передати Україні ці танки. Однак усі вони чекають остаточного схвалення від Німеччини, оскільки вона є виробником цих машин.

Зазначимо, що в танковій бригаді ЗСУ за штатом – три танкових батальйони, кожен з яких має налічувати по 31 танку. Тобто в танковій бригаді теоретично повинно бути не менше 93 танків Leopard.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні близько 14 танків Leopard, це лише початок отримання допомоги.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Згідно зі стандартами НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення сусідньої Польщі про передавання роти танків Leopard початком отримання Україною важкого озброєння.

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