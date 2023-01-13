Сколько танков Leopard хочет получить Украина: ответ МИД

По словам Дмитрия Кулебы, ему известны уже пять стран, включая Польшу и Финляндию, готовые передать Украине танки Leopard.

Украина рассчитывает получить от западных партнеров столько танков Leopard, чтобы их хватило для формирования танковой бригады.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Наша цель — собрать танковую бригаду из Leopard. Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять", — заявил министр.

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По словам Кулебы, ему известны уже пять стран, включая Польшу и Финляндию, готовые передать Украине эти танки. Однако все они ждут окончательного одобрения от Германии, поскольку она производит эти машины.

Отметим, что в танковой бригаде ВСУ по штату – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. То есть в танковой бригаде теоретически должно быть не менее 93 танков Leopard.

Напомним, Польша готова передать Украине около 14 танков Leopard, это только начало получения помощи.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение соседней Польши о передаче роты танков Leopard началом получения Украиной тяжелого вооружения.

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