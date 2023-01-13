"Тяжелая битва за Донетчину продолжается": Зеленский поблагодарил всех защитников

Президент отметил, что в России уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 13 января тяжелая битва за Донетчину продолжается, в частности – за Бахмут, Соледар, а также за Кременную в Луганской области.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Тяжелая битва за Донетчину продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины — Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность каждому солдату, сержанту, офицеру бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи.

"Я благодарю бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут!" – сказал президент.

Он также отметил "грызню" среди командования РФ по тактическому продвижению на фронте, что сигнализирует о неудаче.

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах", – сказал Зеленский.

Напомним, в Генштабе ВСУ тоже информировали в вечерней сводке, что бои за Соледар продолжаются. Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов: Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное.

Ранее в этот же день в украинской аэроразведке сообщили, что ВСУ не отошли от Соледара и как доказательство этого показали видео с дрона, снятое над центром города. Защитники также сообщили, что удалось даже оттеснить оккупантов в части Соледара.

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