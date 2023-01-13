Как в ВСУ решат проблему с "зоопарком" техники: Кулеба все объяснил

Говоря о военной технике, министр отметил, что "мы сейчас тянем со всего мира все, что можем".

На сегодняшний день в украинской армии возникает так называемый "зоопарк" военной техники, ведь сейчас защитники государства не могут делать ставку на какую-то конкретную технику. Со временем эта проблема будет решена.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

"Проблема "зоопарка" будет оставаться актуальной. Со временем она все выкристаллизуется. ВСУ скажут: "Мы оставляем два вида БТРов, вот наш базовый танк, это наш базовый самолет", — пояснил министр.

Он добавил, что сегодня военным было бы не разумно делать ставку на что-то одно, отказываясь от другого. Все потому, что на фронте – острая потребность в любой военной технике. Кулеба отметил, что в бою враг прежде всего пытается уничтожить именно технику.

"Да, это не идеальное решение, но такие реалии войны. Мы сейчас тянем со всего мира все, что можем", – констатировал глава МИД.

Он также дополнил свои слова о решении проблемы "зоопарка" техники, заявив, что это можно будет сделать благодаря качеству управления. К примеру, каждая бригада должна быть оснащена отдельным видом техники и именно в этом направлении можно все налаживать.

"Эта бригада будет вооружена "Леопардами", эта бригада — "Челленджерами". Тогда уже можно будет в рамках одной бригады все налаживать. Это не идеальное решение, потому что все равно есть случаи передачи техники из подразделения в другое, но это все, что есть", – рассказал Кулеба.

Напомним, тяжелая военная техника, в том числе современные танки, будет необходима ВСУ для контрнаступления. Западные партнеры демонстрируют прогресс в вопросе помощи Украине с соответствующей техникой. В частности, Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC, а Польша – роту танков Leopard, в то же время Британия рассматривает вариант с передачей танков Challenger 2. Ранее Германия объявила, что предоставит ВСУ САУ Gepard и сегодня еще размышляет, передавать ли танки Leopard. Таким образом, и возникает в украинской армии "зоопарк военной техники".

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