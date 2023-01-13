Як у ЗСУ вирішать проблему із "зоопарком" техніки: Кулеба все пояснив

Говорячи про військову техніку, міністр зазначив, що "ми зараз тягнемо з усього світу все, що можемо".

На сьогодні в українській армії виникає так званий "зоопарк" військової техніки, адже наразі захисники держави не можуть робити ставку на якусь конкретну техніку. З часом ця проблема буде вирішена.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у інтерв’ю журналістові Вадимові Карп'яку.

"Проблема "зоопарку" залишатиметься актуальною. З часом воно все викристалізується. ЗСУ скажуть: "Ми залишаємо два види БТРів, оце наш базовий танк, це наш базовий літак", – пояснив міністр.

Він додав, що на сьогодні військовим було б не розумно робити ставку на щось одне, відмовляючись від іншого. Усе тому, що на фронті – гостра потреба в будь-якій військовій техніці. Кулеба зазначив, що в бою ворог перш за все намагається знищити саме техніку.

"Так, це не ідеальне рішення, але такі реалії війни. Ми зараз тягнемо з усього світу все, що можемо", – констатував голова МЗС.

Він також доповнив свої слова про вирішення проблеми "зоопарку" техніки, заявивши,що це можна буде зробити завдяки якості управління. Наприклад, кожна бригада має бути оснащена окремим видом техніки і саме в цьому напрямку можна все налагоджувати.

"Оця бригада буде озброєна "Леопардами", ця бригада – "Челенджерами". Тоді вже можна буде в рамках одної бригади все налагоджувати. Це не ідеальне рішення, тому що все одно є випадки передачі техніки з підрозділу в інший, але це все, що є", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, важка військова техніка, зокрема сучасні танки, буде необхідні ЗСУ для контрнаступу. Західні партнери демонструють прогрес у питанні допомоги Україні з відповідною технікою. Зокрема, Франція передасть Україні БТРи Bastion та колісні танки AMX-10RC, а Польща – роту танків Leopard, водночас Британія розглядає варіант з передаванням танків Challenger 2. Раніше Німеччина оголосила, що надасть ЗСУ САУ Gepard і на сьогодні ще розмірковує, чи передавати танки Leopard. Таким чином і виникає в українській армії "зоопарк військової техніки".

Leopard 2 для захисту від Росії: ЄС та НАТО підтримують надання танків для України

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.