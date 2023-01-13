Німеччина наблизилася до рішення відправити Україні Leopard: коли ухвалять рішення

Німеччина може ухвалити рішення про відправлення бойових танків Leopard Україні наступного тижня. Найімовірніше, воно буде на користь України.

Про це пишуть The Guardian та Bloomberg.

За даними ЗМІ, Німеччина наблизилася до рішення відправити Україні танки Leopard на тлі повідомлень про можливе загострення бойових дій навесні.

За словами двох чиновників, знайомих з думкою уряду, у зв’язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить поставити Leopards.

За словами анонімного німецького чиновника, знайомого з планами, Берлін ухвалить рішення до зустрічі високопоставлених чиновників оборони країн-союзників на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня. Міністр оборони США Ллойд Остін і його колега Німеччини Крістін Ламбрехт також зустрінуться в Берліні напередодні.

Як пише The Guardian, посприяти тому, що Німеччина нарешті дозволити надати свої Leopard, може рішення Британії про надання Україні близько 10 танків Challenger 2. Офіційне оголошення очікується в понеділок, але як пише британське ЗМІ з посиланням на українські джерела, є розуміння того, що Велика Британія вже ухвалила рішення "за". Остаточне рішення має прийняти прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Надання танків Challenger стало б першим випадком, коли будь-яка західна країна погодилася надіслати власну важку броню Україні. Київ сподівається, що це відкриє шлях для Німеччини. У Європі є понад 2 тисячі Leopard, які перебувають на озброєнні армій у 13 країнах, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна, перш ніж будь-який комплект німецького виробництва можна буде поставлений Україні.

Що відомо про надання Україні Leopard

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що рота танків Leopard буде передана Україні в межах створення коаліції. Але він додав, що хоче, щоб такий крок був частиною більш широкого набору оголошень, додавши: "Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція".

У четвер німецька політикиня, очільниця Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила, що рішення про надання Leopards не приймалося. Однак інші високопоставлені міністри того ж дня заявили, що Німеччина повинна принаймні дозволити таким країнам, як Польща, надати частину своїх запасів.

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Представниця федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман виключила постачання Україні бойових танків Leopard без згоди Берліна.

Роберт Хабек, віцеканцлер Німеччини та міністр економіки, відповідальний за контроль над озброєннями, сказав: "Є різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням рішенню інших". Високопоставлений політик додав: "Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення прийме Німеччина".

Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, виступаючи перед парламентом Литви, заявив, що Україна потребує "негайних рішень усієї нашої антивоєнної коаліції", зокрема щодо постачання танків. За його словами, це "нові оборонні рішення", які "дадуть можливість українським воїнам вибити російську армію з нашої землі. І це, в першу чергу, стосується сучасних танків і ефективної артилерії".

Досі незрозуміло, чи Німеччина дозволить іншим країнам надсилати танки Leopard, чи вона сама надішле такі танки. За даними ЗМІ, окрім танків Leopard 2, у Німеччині все ще є близько 180 версій старішого Leopard 1. Німецькі офіційні особи зазначають, що Leopard 1, який був створений у 1960-х роках, все ще міг би конкурувати з російським бойовим танком.

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