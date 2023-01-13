Германия приблизилась к решению отправить Украине Leopard: когда его примут

Германия может принять решение об отправке боевых танков Leopard Украине на следующей неделе. Скорее всего, оно будет в пользу Украины.

Об этом пишут The Guardian и Bloomberg.

По данным СМИ, Германия приблизилась к решению отправить Украине танки Leopard на фоне сообщений о возможном обострении боевых действий весной.

По словам двух чиновников, знакомых с мнением правительства, в связи с увеличением количества призывов в Берлин предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит поставить Leopards.

По словам анонимного немецкого чиновника, знакомого с планами, Берлин примет решение о встрече высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе в Рамштайне 20 января. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега Германии Кристин Ламбрехт также встретятся в Берлине накануне.

Как пишет The Guardian, посодействовать тому, что Германия, наконец, позволить предоставить свои Leopard, может решение Британии о предоставлении Украине около 10 танков Challenger 2. Официальное объявление ожидается в понедельник, но как пишет британское СМИ со ссылкой на украинские источники, есть понимание того, что Великобритания уже приняла решение "за". Окончательное решение должно принять премьер-министр Риши Сунак.

Предоставление танков Challenger стало первым случаем, когда любая западная страна согласилась прислать собственную тяжелую броню Украине. Киев надеется, что это откроет путь Германии. В Европе есть более 2 тысяч Leopard, которые находятся на вооружении армий в 13 странах, но по договорам купли-продажи необходимо согласие Берлина, прежде чем любой комплект немецкого производства можно будет поставить Украине.

Что известно о предоставлении Украине Leopard

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что рота танков Leopard будет передана Украине в рамках создания коалиции. Но он добавил, что хочет, чтобы такой шаг являлся частью более широкого набора объявлений, добавив: "Мы хотим, чтобы это была международная коалиция".

В четверг немецкий политик, глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что решение о предоставлении Leopards не принималось. Однако другие высокопоставленные министры заявили, что Германия должна по крайней мере разрешить таким странам, как Польша, предоставить часть своих запасов.

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Представитель федерального правительства Германии Кристиане Гоффман исключила поставки Украине боевых танков Leopard без согласия Берлина.

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии и министр экономики, ответственный за контроль над вооружениями, сказал: "Есть разница между принятием решения для себя и предотвращением решения других". Высокопоставленный политик добавил: "Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия".

Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что позиция канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, выступая перед парламентом Литвы, заявил, что Украина нуждается в "немедленных решениях всей нашей антивоенной коалиции", в том числе по поставкам танков. По его словам, это "новые оборонные решения", которые "дадут возможность украинским воинам выбить российскую армию из нашей земли. И это в первую очередь касается современных танков и эффективной артиллерии".

До сих пор неясно, позволит ли Германия другим странам присылать танки Leopard, или она сама пришлет такие танки. По данным СМИ, кроме танков Leopard 2, в Германии все еще есть около 180 версий старшего Leopard 1. Немецкие официальные лица отмечают, что Leopard 1, созданный в 1960-х годах, все еще мог бы конкурировать с российским боевым танком.

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