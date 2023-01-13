У Зеленского рассказали, какие правительственные программы помогут создать новые рабочие места

В Офисе президента анонсировали развитие строительного бизнеса и трансформацию пособий по безработице.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма рассказал о двух больших программах, которые должны способствовать созданию новых рабочих мест. Речь идет о программе "Доступная ипотека", которая станет катализатором строительного сектора, и изменения в пособиях по безработице.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

По словам Ростислава Шурмы, программа "Доступная ипотека" призвана не только дать возможность украинцам на выгодных условиях приобрести жилье.

"Она [программа "Доступная ипотека"] имеет другую составляющую – она станет катализатором строительного сектора. Это чрезвычайно трудоемкий сектор, предусматривающий не только механическое производство, но и большое количество труда, причем не только в строительстве, но и смежных отраслях", – объяснил заместитель председателя ОП.

По его словам, развитие строительного бизнеса будет стимулировать производство стройматериалов, мебели, отделочных материалов.

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"Вторая большая программа – трансформация пособия по безработице. Уже запущены первые пилотные проекты, которые предусматривают не просто выплату пособий, как это было традиционно на протяжении многих десятилетий, а когда государство создает публичные заказы на те или иные общественные работы. Человек, потерявший работу в частном секторе может получить оплачиваемые общественные работы и приносить благо своему родному городу", — объяснил суть изменений Ростислав Шурма.

Он также напомнил, что в этом году государство позаботилось об аграриях, для которых была запущена специальная программа кредитования, чтобы они могли осуществить посевную.

"Тысячи аграриев получили льготные кредиты по нулевым ставкам на десятки миллиардов гривен — или 20, или 25 — нужно посмотреть статистику", — подчеркнул он.

Напомним, годовая инфляция в Украине по итогам 2022 года оказалась значительно меньше, чем ожидалось и составило 26,6% вместо прогнозируемых 30%.

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