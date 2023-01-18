Будемо працювати день і ніч, щоб встановити причини авіакатастрофи в Броварах, – Ігор Клименко

Т.в.о. міністра внутрішніх справ України наголосив на якнайшвидшому розслідуванні причини падіння гелікоптера в Броварах.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, МВС та інші правоохоронні органи України встановлюють причини катастрофи у Броварах 18 січня.

Про це йшлося в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми разом з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора, робимо все для того, щоб в найшвидший час встановити, чому ця катастрофа відбулася. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є у нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", – наголосив т.в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі Дениса Монастирського у авіакатастрофі 18 січня.

Падіння гелікоптера в Броварах: актуальна інформація

18 січня на Київщині, у Броварах, поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт.

Там перебувало керівництво МВС. Усі пасажири та екіпаж загинули. Відомо, що міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович летіли до Харкова.

Загалом внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них - 1 дитина.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі встановлюють причину трагедії.

Додамо, що ситуацію проаналізував авіаційний експерт, менеджер авіаринку Богдан Долінце. Він назвав можливі головні причини авіакатастрофи.

ТСН.ua зібрав усю детальну інформацію щодо трагедії у Броварах.

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