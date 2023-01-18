Дмитро Ступка похизувався будинком, у якому живе у США

Український актор Дмитро Ступка показав прихильникам будинок у Маямі, у якому живе у США.

Зокрема, знаменитість переїхав до нового житла, тож в Instagram-stories вирішив похизуватися ним. Дмитро показав фото кухні. Вона у білих кольорах, а кухонні шафки підсвічені неоновим світлом.

Фото: instagram.com/stupka777

Також Ступка показав свій балкон. Він у нього відкритий. За джерело світла там відповідає гірлянда. Актор залишив там два пуфи, аби можна було присісти та відпочити.

Фото: instagram.com/stupka777

Біля будинку також є чимала стоянка для автомобілів та видніються два тенісні корти, куди можна піти та пограти.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Нагадаємо, Дмитро Ступка ще у січні 2022 року емігрував до США. Актор туди переїхав разом із ведучою Поліною Логуновою та їхньою донькою. Утім, вже в Америці подружжя розлучилося. Поліна закохалася в американця, який освідчився їй.

Тим часом Дмитро теж закрутив новий роман та вже встиг засвітити обраницю, коли катався з нею нічним містом. Щоправда, актор нарвався на хейт. Дмитро одразу ж виправдався за скандальне відео та пояснив, що його невірно зрозуміли.

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