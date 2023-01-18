Українка зарядила тарілкою в російську телеведучу Дану Борисову

Жінка поцілила посудом у путіністку під час відпочинку у Таїланді.

Російська телеведуча-путіністка Дана Борисова пожалілася на українку, яка не словом а ділом показала, як варто поводитися з окупантами де б вони не були.

Не так давно Борисова відпочивала у Таїланді, де й отримала на горіхи. Одному з росЗМП ведуча розповіла, що під час сніданку українка взяла тарілку і жбурнула її у росіянку.

"Єдиним виявом негативу був випад з боку українки, яка приїхала з дитиною. Вона під час сніданку жбурнула в нас тарілку, коли ми почали розмовляти з донькою", - побідкалася путіністка.

Дана Борисова / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Також вона додала, що щиро не розуміє, чому жінка з України, у якій повномасштабну війну розгорнула Росія і вбиває мирних людей, так повелася.

Водночас Борисова поквапилася наголосили, що вона підтримує російську владу і рахує, що країна-терористка "все робить правильно".

Зазначимо, що 7 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти 119 осіб, які підтримують криваву політику путіна. Серед них опинилися й артисти-зрадники: Лоліта Мілявська, співак Філіп Кіркоров, ведуча Дана Борисова, співак Сергій Лазарєв, ведуча Жанна Бадоєва та багато інших.

Нагадаємо, що днями відомий російський блогер Михайло Литвин розповів про інцидент, який з ним стався під час відпочинку у Швейцарії. Там нахабного блогера поставили на місце поляки, які їхали з ним в одній кабінці. Почувши, що чоловік розмовляє російською, туристи з Польщі поцікавилися, звідки він. Дізнавшись, що з рф, поляки "рознесли" росіянина.

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