Наталія Могилевська довела до сліз свою подругу Камалію

Українська співачка, дружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія побувала на виставі "Доньки" своєї подруги, співачки Наталії Могилевської у Києві.

Своїми враженнями від вистави Могилевської Камалія поділилася на сторінці в Instagram. Вона запостила у фотоблогу світлини та відео з заходу. Після завершення вистави Камалія піднялася на сцену до Наталії букетом, довго її обіймала і не могла стримати сліз від побаченого. Артистка подякувала подрузі за відвертий, чуттєвий спектакль.

"Натусік, ти фантастична! Акторка, співачка… і нехай здійсниться твоє найзаповітніше бажання! Друзі, у кого є можливість, обов'язково завітайте на спектаклі Наталії Могилевської! Нонна Кондрашова, дякую за запрошення! І наплакалась, і насміялася… щаслива!" – прокоментувала Камалія.

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Виставу "Доньки" Могилевська присвятила всім жінкам України, які зараз героїчно переживають цю війну, піклуються про дітей, проявляючи милосердя та стоїцизм. Це історія про матерів, які чекають на своїх синів з війни, жінок, на плечах яких турбота про рідну домівку, підтримку життя українських міст. Про те, що навіть під час війни, завжди є місце любові та милосердю. Вистава наповнена ніжністю, коханням, натхненням та молитвою про Боже благословення бути матір'ю. Продюсером виступила Нонна Кондрашова, яка також працювала над створенням моновистави Могилевської "Я вдома".

Наступна вистава артистки "Я вдома" відбудеться 30 січня у Києві.

Нагадаємо, не так давно Наталія Могилевська вперше розповіла, як вони почали зустрічатися з коханим і зізналася, що вони знали одне одного 20 років.

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