Українців просять утриматися від поїздок до Сербії та Косова

У МЗС України просять громадян утриматися від поїздок на Балкани..

У Міністерстві закордонних справ України закликали громадян відмовитися від поїздок до Сербії та Косова через напружену обстановку.

Про це повідомляють на сайті МЗС.

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"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей. Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: emb_rs@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Також громадян повідомляють, що у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, громадяни України можуть звернутися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588, або емейл: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що Сербія привела армію у повну бойову готовність. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті поставив ультиматум сербам і закликав KFOR гарантувати свободу пересування по території.

Ситуація на півночі Косовазагострилася після того, як місцева поліція закрила КПП на адміністративній лінії з Сербією.

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