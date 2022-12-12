Українців просять утриматися від поїздок до Сербії та Косова

У МЗС України просять громадян утриматися від поїздок на Балкани..
У Міністерстві закордонних справ України закликали громадян відмовитися від поїздок до Сербії та Косова через напружену обстановку.
Про це повідомляють на сайті МЗС.
"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей. Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: emb_rs@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.
Також громадян повідомляють, що у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, громадяни України можуть звернутися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588, або емейл: cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, що Сербія привела армію у повну бойову готовність. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті поставив ультиматум сербам і закликав KFOR гарантувати свободу пересування по території.
Ситуація на півночі Косовазагострилася після того, як місцева поліція закрила КПП на адміністративній лінії з Сербією.
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