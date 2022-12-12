Надзвичайно малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну – ISW

Надзвичайно малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому. Білоруське втручання в Україну не зможе зробити більше, ніж тимчасово відтягнути українські сухопутні сили від інших частин фронту, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову потужність у розпорядженні Мінська.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Лукашенко боїться втратити владу

Підтримка Лукашенком війни Росії в Україні та тиск Росії на Білорусь, щоб вона приєдналася до бойових дій, ймовірно, викликають незгоди в білоруській армії. Білоруські військові, безумовно, усвідомлюють значні втрати, яких зазнала російська армія в Україні, і, швидше за все, не хочуть отримати такий же результат.

Лукашенко, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що спроба Росії забезпечити повний контроль над Білоруссю увінчалася успіхом. Він також не має наміру вступати у війну через можливість відновлення внутрішніх заворушень.

Білорусь віддала техніку та боєприпаси Росії

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Крім того, білоруська підтримка війни Росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну спроможність білоруських військових вести власні звичайні військові операції. Білорусі бракує можливостей для виробництва власних бойових броньованих машин, що робить передачу цього обладнання російським силам як поточним, так і ймовірним довгостроковим обмеженням білоруських матеріальних можливостей. Білорусь також, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів через передачу їх російським військовим.

Білоруські чиновники, ймовірно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії.

Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб вона підтримала російський наступ в Україні, є частиною довгострокових зусиль із зміцнення подальшого контролю над Білоруссю.

Мобілізація в Білорусі

Нагадаємо, у Білорусі проводять мобілізацію і не випускають з країни чоловіків. Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що окупанти не зможуть створити угруповання військ, необхідне для повторного нападу на Україну з Білорусі.

Він не бачить перспектив скоординованої великої битви. Однак він зазначив, що окупанти таки можуть атакувати Україну, "і це буде проблемою для ЗСУ через чисельність війська".

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