Резніков пояснив, чому РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Росія продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, бо розраховує на початок переговорів.
Про це сказав міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу в Одесі, - пише Укрінформ.
"Вони (росіяни - ред.) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив міністр.
Він переконаний, що план окупантів провалиться, бо ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.
"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - резюмував Резніков.
Обстріли України
Нагадаємо, що внаслідок останньої ракетної атаки Росії 5 грудня 2022 року були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергооб'єкти зафіксували в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
Читайте також:
- Якщо довго не буде світла — чи буде працювати мобільний зв'язок та Інтернет і як довго
- Як залишатися на зв’язку, коли немає мобільної мережі: корисні поради