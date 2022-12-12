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Резніков пояснив, чому РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Резніков пояснив, чому РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Фото: Getty Images

Росія продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, бо розраховує на початок переговорів.

Про це сказав міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу в Одесі, - пише Укрінформ.

"Вони (росіяни - ред.) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив міністр.

Він переконаний, що план окупантів провалиться, бо ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.

"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - резюмував Резніков.

Обстріли України

Нагадаємо, що внаслідок останньої ракетної атаки Росії 5 грудня 2022 року були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергооб'єкти зафіксували в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

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Дата публікації
Перегляди
895
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