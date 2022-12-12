У Бєлгородській області РФ вночі пролунали звуки вибухів: будинки здригнулися

Місцеві пабліки повідомляють про гучні звуки, про які їм повідомили підписники.

Наприклад, про це пише "Белгородский осведомитель".

"Волоконівка. Двічі поспіль бахнуло так, що будинок здригнувся. У Новосадовому бахнуло два рази - будинок ходуном. Офіційної інформації наразі немає. Бережіть себе! Шебекінський міськокруг - голосно!", - ось такі та схожі повідомлення з'явилися у соціальних мережах.

Яка ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, що у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ від початку повномасштабної війни трапляються вибухи на нафтобазах та складах зі зброєю. Також у цьому районі часто падають російські ракети С-300, які росіяни запускають по Харкову.

Додамо, що у Бєлгородській області створюють свою тероборону. Причому беруть туди хворих і літніх чоловіків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков додав, що зараз бійців тероборони тренують "досвідчені інструктори".

Читайте також:

Кремль готує провокації в Бєлгородській області