Путінська пропаганда дала збій: експерт розповів про серйозну проблему Росії

В Росії пропаганда розповсюджує фейки про підготовку нападу ЗСУ на Бєлгород і Курськ, оскільки пересічні росіяни підтримують свою армію лише по телевізору, але вмирати за Володимира Путіна на фронті не бажають.

Про це розповів військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Очевидно, що путінська пропаганда і взагалі вище військово-політичне керівництво Російської Федерації стикнулося з дуже серйозною проблемою. Справа в тому, що так звана "спеціальна військова операція" не стала народною війною. Серед широкого загалу російського суспільства не так багато охочих братися за зброю, щоб нищити непокірних українців", - зауважив Селезньов.

За його словами, "російських люд готовий радіти успіхам армії РФ, яка захоплює нові території України", проте росіяни не готові самі ставати до зброї, усіляко допомагати власній армії, працювати в режимі 24/7 на виробництві, посилювати потужності оборонно-промислового комплексу.

Як зазначив експерт, пропаганда намагається переконати людей - "мовляв, не Російська Федерація є країною-агресором, яка напала на незалежну та суверенну країну, а Росія може стати об'єктом атаки збоку суміжної держави".

"Кілька днів тому була інформація з приводу того, що Пригожин починає фінансувати проєкти під назвою "народне ополчення" на території областей РФ, які межують з Україною. Це ще одна складова інформаційної кампанії, яка мала б змусити російський люд долучитись до цього процесу і зі зброєю в руках йти воювати з "українськими нацистами" за версією російської пропаганди", - нагадав Селезньов.

Військовий експерт наголосив, що путінська пропаганда "працює непогано і недарма витрачає щороку на своє утримання 2 млрд доларів".

"Але, тим не менше, той самий суспільний договір, який існує в російському середовищі, передбачає: з одного боку пересічні росіяни, будучи громадянами країни, яка має найбільші природні ресурси, живуть, м'яко кажучи, не надто заможно. А з іншого боку, вони пишаються тим, що вони мають другу за міццю армію в світі, радіють успіхам російської армії, але по телевізору. Але коли їх самих змушують ставати до зброї, йти взимку воювати, не маючи відповідного досвіду і розуміючи, що через відсутність досвіду і погане забезпечення вони з великою вірогідністю будуть або вбиті, або отримають каліцтва, то звичайно немає такого жвавого сприйняття тієї самої війни. З цим російському уряду треба щось робити. Російські пропагандисти вирішили, що в такий спосіб вони зможуть це питання владнати. Чи зможуть? Думаю, що ні", - заявив він.

Як росіян залякують наступом ЗСУ

Нагадаємо, що на тлі відступу окупантів з Херсона кремлівські пропагандистські ЗМІ все частіше публікують "вкиди" про начебто підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ - Бєлгород, Брянськ, Курськ.

Зокрема, пропаганда РФ днями оприлюднила відео допиту начебто українського військовополоненого, який каже, що "чув від іноземних інструкторів" про підготовку наступу на Курському і Бєлгородському напрямку.

Своєю чергою, російський політолог Ростислав Іщенко "порадував" співгромадян заявою, що ЗСУ можуть захопити не лише прикордонні обласні центри, а й дійти до Москви.

"За 7-8 годин колона військової техніки, якщо вона перетне кордон у районі Глухова, дійде до столиці при швидкості 70 кілометрів на годину. Частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе — від Смоленського до Рязанського, після чого вийти до МКАДу і навіть проскочити до Кремля", — стверджував Іщенко.

Крім того, у Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці почали формувати "народне ополчення" у Курській і Бєлгородській областях для захисту Росії.

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