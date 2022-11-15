Путинская пропаганда дала сбой: эксперт рассказал о серьезной проблеме России

В России пропаганда распространяет фейки о готовящемся нападении ВСУ на Белгород и Курск, поскольку рядовые россияне поддерживают свою армию только по телевизору, но умирать за Владимира Путина на фронте не желают.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Очевидно, что путинская пропаганда и вообще высшее военно-политическое руководство Российской Федерации столкнулось с очень серьезной проблемой. Дело в том, что так называемая "специальная военная операция" не стала народной войной. Среди широких масс российского общества не так много желающих браться за оружие, чтобы уничтожать непокорных украинцев", — отметил Селезнев.

По его словам, "российские люди готовы радоваться успехам армии РФ, которая захватывает новые территории Украины", однако россияне не готовы сами браться за оружие, всячески помогать собственной армии, работать в режиме 24/7 на производстве, усиливать мощности оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил эксперт, пропаганда пытается убедить людей — "дескать, не Российская Федерация является страной-агрессором, которая напала на независимую и суверенную страну, а Россия может стать объектом атаки со стороны сопредельного государства".

"Несколько дней назад была информация по поводу того, что Пригожин начинает финансировать проекты под названием "народное ополчение" на территории областей РФ, граничащих с Украиной. Это еще одна составляющая информационной кампании, которая должна заставить российский люд присоединиться к этому процессу оружием в руках идти воевать с "украинскими нацистами" по версии российской пропаганды", — напомнил Селезнев.

Военный эксперт подчеркнул, что путинская пропаганда "работает неплохо и не зря тратит каждый год на свое содержание 2 млрд долларов".

"Но, тем не менее, тот самый общественный договор, который существует в российской среде, предусматривает: с одной стороны рядовые россияне, являясь гражданами страны, имеющей наибольшие природные ресурсы, живут, мягко говоря, не слишком богато. А с другой стороны, они гордятся тем, что у них вторая по мощи армия в мире, радуются успехам российской армии, но по телевизору, но когда их самих заставляют браться за оружие, идти зимой воевать, не имея соответствующего опыта и понимая, что из-за отсутствия опыта и плохого обеспечения они с большой вероятностью будут либо убиты, либо получат увечья, то, конечно, нет такого оживленного восприятия той же войны… С этим российскому правительству нужно что-то делать. Российские пропагандисты решили, что таким образом они смогут этот вопрос решить. Смогут ли? Думаю, что нет", — заявил он.

Как россиян запугивают наступлением ВСУ

Напомним, что на фоне отступления оккупантов из Херсона кремлевские пропагандистские СМИ все чаще публикуют "вбросы" о якобы подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ — Белгород, Брянск, Курск.

В частности, пропаганда РФ на днях обнародовала видео допроса якобы украинского военнопленного, который говорит, что "слышал от иностранных инструкторов" о подготовке наступления на Курском и Белгородском направлении.

В свою очередь, российский политолог Ростислав Ищенко "порадовал" сограждан заявлением, что ВСУ могут захватить не только приграничные областные центры, но и дойти до Москвы.

"За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе — от Смоленского до Рязанского, после чего выйти к МКАДу и даже проскочить в Кремль", — утверждал Ищенко.

Кроме того, в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники начали формировать "народное ополчение" в Курской и Белгородской областях для защиты России.

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