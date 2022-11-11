"Повар Путина" готовится защищать границы России: формирует "ополчение" в Белгороде и Курске

ПВК "Вагнера" будет заниматься строительством укреплений и центров подготовки "ополченцев" в приграничных с Украиной районах.

Основатель российской частной армии Евгений Пригожин, получивший прозвище "повар Путина", поскольку его компания обеспечивала питание на приемах в Кремле, заявляет, что ПВК "Вагнера" формирует "ополчение" для защиты России.

Об этом сообщает News.ro со ссылкой на прессслужбу компании Concord, принадлежащей Пригожину.

"Частная военная компания "Вагнер" помогает и будет помогать населению приграничных [с Украиной] территорий проходить обучение, строить объекты, готовить людей и организовывать ополчение", — говорится в сообщении.

По словам Пригожина, ополчения будут формироваться в Белгородской и Курской областях. В этих российских регионах в последнее время происходят взрывы, которые Москва приписывает украинской армии.

Наемников из ПВК "Вагнера" от 2014 года обвиняют в службе интересам режима Владимира Путина в многочисленных зонах конфликта от Сирии до Украины и от Африки до Южной Америки.

В последние месяцы группа активно действовала на украинском фронте в поддержку российской армии. Ее обвиняют в вербовке осужденных в тюрьмах России для войны в Украине в обмен на смягчение срока.

В сентябре 61-летний Евгений Пригожин признался, что основал эту военизированную организацию. А уже в следующем месяце с большой помпой открыл в стеклянном здании в Петербурге штаб-квартиру с вывеской частной военной компании "Вагнера".

Напомним, на этой неделе Пригожин похвастался проведением операций с целью влияния на выборы в Соединенных Штатах.

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