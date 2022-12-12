В Белгородской области РФ ночью раздались звуки взрывов: дома дрогнули

Местные паблики сообщают о громких звуках, о которых им сообщили подписчики.

К примеру, об этом пишет "Белгородский осведомитель".

"Волоконовка. Дважды подряд бахнуло так, что дом вздрогнул. В Новосадовом бахнуло два раза — дом ходуном. Официальной информации пока нет. Берегите себя! Шебекинский горокруг — громко!", — вот такие и похожие сообщения появились в социальных сетях.

Какая ситуация в Белгородской области

Напомним, что в приграничной с Украиной Белгородской области РФ с начала полномасштабной войны случаются взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Также в этом районе часто падают российские ракеты С-300, россияне запускаемые по Харькову.

В Белгородской области создают свою терроборону. Причем берут туда больных и пожилых мужчин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что сейчас бойцов терробороны тренируют "опытные инструкторы".

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